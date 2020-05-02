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كوريا الشمالية تعلن تلقي كيم جونج أون رسالة من زعيم عربي

12:37 ص السبت 02 مايو 2020
كوريا الشمالية تعلن تلقي كيم جونج أون رسالة من زعيم عربي

كيم جونج أون

وكالات:

ذكرت السلطات في كوريا الشمالية، أن زعيم البلاد كيم جونج أون تلقى رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، التي نقلت عن الوكالة المركزية، تلقى كيم جونج أون يوم 28 أبريل الماضي رسالة جوابية من الأسد ردا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها زعيم كوريا الشمالية للرئيس السوري بمناسبة عيد الجلاء في سوريا.

وقالت الوكالة إن الأسد عبر عن شكره لكيم جونج أون، فيما "أعرب عن قناعته بأن العلاقات التاريخية بين البلدين ستشهد تعزيزا في جميع المجالات بالتوافق مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين".

كما أعرب الأسد، حسب الوكالة، عن دوام الصحة لكيم جونج أون والازدهار للشعب الكوري.

وتبادل الأسد وكيم جونج سلسلة من الرسائل خلال الأشهر الماضية، وسبق أن أفادت بيونج يانج، يوم 22 أبريل، بأن زعيم كوريا الشمالية وجه رسالة للرئيس السوري كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الأسبق، كيم إل سونج.

ويأتي ذلك تزامنا مع تقارير إعلامية غير مؤكدة تحدثت عن إصابة كيم جونغ أون بـ"مرض خطير".

كيم جونج أون كوريا الشمالية بشار الأسد سوريا

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