سويسرا تستضيف 23 طفلاً من مخيمات المهاجرين اليونانية
أثينا - (د ب أ)
انتقل 23 طفلا من مخيمات المهاجرين المكتظة في اليونان إلى سويسرا، اليوم السبت، حسبما أفادت وزارة الهجرة اليونانية.
وأضافت الوزارة، أن ثمانية عشر صبيًا وخمس فتيات تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما قدموا من أفغانستان والكونغو برازافيل، ولديهم أقارب في سويسرا.
واستقبلت ألمانيا ولوكسمبورج 47 و 12 قاصرا غير مصحوبين بذويهم على الترتيب في منتصف أبريل.
وفى يوم السبت الماضي، أصبحت بريطانيا أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تستقبل 16 مهاجرا قاصرا.
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