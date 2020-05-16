أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

سويسرا تستضيف 23 طفلاً من مخيمات المهاجرين اليونانية

09:18 م السبت 16 مايو 2020
سويسرا تستضيف 23 طفلاً من مخيمات المهاجرين اليونانية

ارشيفية

أثينا - (د ب أ)

انتقل 23 طفلا من مخيمات المهاجرين المكتظة في اليونان إلى سويسرا، اليوم السبت، حسبما أفادت وزارة الهجرة اليونانية.

وأضافت الوزارة، أن ثمانية عشر صبيًا وخمس فتيات تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما قدموا من أفغانستان والكونغو برازافيل، ولديهم أقارب في سويسرا.

واستقبلت ألمانيا ولوكسمبورج 47 و 12 قاصرا غير مصحوبين بذويهم على الترتيب في منتصف أبريل.

وفى يوم السبت الماضي، أصبحت بريطانيا أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تستقبل 16 مهاجرا قاصرا.

مخيمات المهاجرين اليونانية سويسرا اليونان وزارة الهجرة اليونانية

الخبر التالى:

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد قيود كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4564286

    عدد المصابين

  • 1650072

    عدد المتعافين

  • 308211

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان