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كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابات يومية بكورونا في أسبوع

08:09 ص السبت 16 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابات يومية بكورونا في أسبوع

أرشيفية

سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية، أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في أسبوع، اليوم السبت، مع تراجع الإصابات العنقودية المرتبطة بمنطقة إيتايون المعروفة بالحياة الليلية والحانات والملاهي والمطاعم في العاصمة سول، حسبما ذكرت السلطات الصحية.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، إن الإصابات الجديدة وعددها 19 إصابة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 11037. وكان من بين الإصابات الجديدة 9 إصابات محلية مرتبطة بتفشي الفيروس في منطقة إيتايون.

وهذه هي أول مرة تقل فيها حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 20 إصابة منذ 9 أيار/مايو عندما بلغ العدد 18 إصابة.​

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