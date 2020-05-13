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المانيا: رفع القيود على الحدود بشكل نهائي ١٥ يونيو المقبل

12:46 م الأربعاء 13 مايو 2020
المانيا: رفع القيود على الحدود بشكل نهائي ١٥ يونيو المقبل

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
تعتزم وزارة الداخلية الالمانية الاتحادية وضع نهاية كاملة للقيود التي تم إدخالها في جميع الأقسام الحدودية بسبب جائحة كورونا وذلك بحلول 15 يونيو بحسب ما تناولته وكالة الانباء الالمانية اليوم الاربعاء.
ومن المقرر رفع القيود جزئيا بشكل تدريجى وحذر على الحدود على بدءا من السبت القادم.
وكانت المستشاره الالمانيه ميركل قد حذرت الاثنين أمس الاول من أن المانيا تواجه الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا وشددت على ضروره الالتزام بقواعد السلامه الاساسيه مثل التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.
كما ناشدت ميركل المواطنين مجددا باتخاذ الحذر في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وذلك عقب تهاون المواطنين الالمان في الالتزام بقيود التباعد الاجتماعى فضلا عن قيام البعض بالتظاهر احتجاجا على القيود الاجتماعية.

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