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السودان: تسجيل ١٣٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٦ وفيات

01:21 ص الأربعاء 13 مايو 2020
السودان: تسجيل ١٣٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٦ وفيات

أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ١٣٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و٦ حالات وفاة؛ ٤ منها في الخرطوم، وواحدة في كل من ولايتي الجزيرة (وسط السودان)، وسنار (شرق).
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٤ حالات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٣ ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٦٦١ حالة، بينها ٨٠ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٧٣ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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