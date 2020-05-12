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وزير إندونيسي: تسريح ملايين العمال بسبب تفشي فيروس كورونا

02:18 م الثلاثاء 12 مايو 2020
وزير إندونيسي: تسريح ملايين العمال بسبب تفشي فيروس كورونا

فيروس كورونا

جاكرتا (د ب ا)

قال وزير إندونيسي اليوم الثلاثاء إن نحو 7ر3 مليون عامل إندونيسي جرى تسريحهم بصورة دائمة أو مؤقتة نتيجة تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد 1000 حالة.

وقال وزير التخطيط التنموي سوهاروس مونوارفا: "وفق تقديراتنا، يتراوح العدد بين 2 مليون و 7ر3 مليون عامل".

وأضاف أن العدد قد يصل إلى 2ر4 مليون عامل بحلول نهاية العام.

يشار إلى أن مناطق واسعة من إندونيسيا تخضع لإجراءات إغلاق جزئي منذ تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد مطلع مارس الماضي.

وقال أحمد يوريانتو، المتحدث باسم مجموعة عمل معنية بمكافحة فيروس كورونا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا وصل إلى 14749 حالة حتى اليوم، عقب تسجيل 484 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية..

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1007 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة

فيروس كورونا سوهاروس مونوارفا وزير التخطيط التنموي إندونيسيا

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