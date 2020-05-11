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فرنسا تسجل وفيات مرتفعة بكورونا بعد بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي

10:23 م الإثنين 11 مايو 2020
فرنسا تسجل وفيات مرتفعة بكورونا بعد بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي

السلطات الصحية في فرنسا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للصحة الفرنسية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا عاود الارتفاع مع تسجيل وفاة 263 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكان عدد الوفيات تراجع الأحد إلى أدنى حصيلة يومية منذ بدء الحجر الصحي في 17 مارس. وللإشارة، بدأت فرنسا اليوم الإثنين الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وبلغت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فرنسا، 263 وفاة، حسب ما أعلنته الإدارة العامة للصحة الإثنين، وفقا لقناة (فرانس 24) الفضائية بعد تسجيل أدنى حصيلة يومية للضحايا أمس، والتي لم تتجاوز 70 شخصا.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا بوباء كوفيد-19 إلى 26.643. لكن الضغط على قسم الطوارئ بالمستشفيات في انخفاض متواصل.

ودخلت فرنسا اليوم المرحلة الأولى من رفع إجراءات الحجر الصحي، الذي فرض لمدة 55 يوما لوقف تفشي الفيروس. واستأنف الملايين من الفرنسيين أنشطتهم اليومية مع الالتزام بإجراءات جديدة من بينها وجوب ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

ويعد العامل الاقتصادي الدافع الأساسي لهذه الخطوة رغم مخاوف من عودة انتشار الوباء، خصوصا في المدارس التي أعاد البعض منها فتح أبوابه.

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