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نيويورك تشهد تراجعا بطيئًا في عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا

03:30 ص الإثنين 11 مايو 2020
نيويورك تشهد تراجعا بطيئًا في عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا

نيويورك تشهد تراجعا بطيئًا في عدد الوفيات اليومية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت الأحصاءات، أنه بعد أسابيع من القيود المفروضة على الحياة العامة، أن هناك دلائل على انخفاض الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو خلال مؤتمره الصحفي اليومي أمس الأحد إن 207 أشخاص توفوا على مدار 24 ساعة.

وتشير تصريحات كومو إلى انخفاض آخر في العدد اليومي للوفيات في الولاية، ولكن بمعدل أبطأ من الزيادة التي كانت عليها في مارس عندما كان يموت ما يصل إلى 800 شخص في اليوم جراء الفيروس.

وأصيب حتى الآن ما يقرب من 330 ألف شخص في الولاية بالفيروس، وتوفي أكثر من 26 ألف حالة.

يشار إلى أن ما يقرب من نصف سكان الولاية البالغ عددهم حوالي 19 مليون نسمة يقيمون في مدينة نيويورك.

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