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الإليزيه: بريطانيا لن تفرض حجرا صحيا على القادمين من فرنسا في الوقت الحالي

12:22 ص الإثنين 11 مايو 2020
الإليزيه: بريطانيا لن تفرض حجرا صحيا على القادمين من فرنسا في الوقت الحالي

إيمانويل ماكرون

وكالات

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إن بريطانيا لن تفرض حجرًا صحيًا على المسافرين القادمين من فرنسا، في هذه المرحلة، حسبكا ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان له، أن أي إجراء كهذا سيكون متبادلا ولن يُفرض إلا بالتشاور بين الطرفين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في كلمة أذاعها التلفزيون يوم الأحد إنه سيتم قريبا فرض الحجر الصحي على الأفراد الوافدين إلى البلاد جوا، للحيلولة دون قدوم عدوى فيروس كورونا من الخارج مجددا.

إيمانويل ماكرون فرنسا قصر الإليزيه بريطانيا

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