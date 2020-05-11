نائب ترامب يخضع للعزل الصحي بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا

وكالات:

يخضع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لعزل صحي، بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعين على الوضع، قولهم إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعزل نفسه بعد تشخيص السكرتير الصحفي بكوفيد 19 يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن بنس لم يحضر اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين.

وقالت المصادر الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن عزلته لم يتم الإعلان عنها علنًا، أن اختبار بنس كان سلبيًا لعدوى فيروس التاجي يوم الأحد لكنه يبقى في المنزل، ويعزل نفسه.

وكانت السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميللر، أعلنت الإدارة الأمريكية إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن ميللر هي المتحدثة الرئيسية باسم لجنة العمل المعنية بالفيروس التاجي في البيت الأبيض، التي يقودها بنس والتي اجتمعت آخر مرة يوم الخميس.