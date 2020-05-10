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تركيا تواصل الاستفزاز وتهدد الجيش الليبي باعتباره هدفًا مشروعًا لها

10:24 م الأحد 10 مايو 2020
تركيا تواصل الاستفزاز وتهدد الجيش الليبي باعتباره هدفًا مشروعًا لها

الجيش الليبي

أنقرة - (د ب أ)

استمرت تركيا في تدخلها بالشأن الليبي بمخالفة واضحة للقرارات الأممية والهدنة المعلنة من جانب الجيش الليبي تلبيًا لدعوة المجتمع الدولي، وإرسالها المرتزقة السوريين والمعدات العسكرية لمساندة قوات الوفاق في طرابلس، التي يصفها الجيش الليبي بالإرهابية.

وأعلنت تركيا، اليوم الأحد أنها ستعتبر قوات الجيش الوطني الليبي أهدافا شرعية إذا تعرضت مصالح أنقرة في ليبيا لأي هجمات.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا التحذير صدر بعد يوم من قيام الجيش الليبي، بعملية قصف قوية على وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الضربة استهدفت سفارتها في العاصمة الليبية وكذلك طائرات كانت تستعد للإقلاع من مطار معيتيقة.

وتقدم تركيا دعما عسكريا ودبلوماسيا لما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس وأجرت الشهر الماضي مناورات بحرية وجوية كبيرة في إشارة إلى استعدادها للدفاع عنها.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان "نود أن نؤكد مجددا أنا سنعتبر عناصر الجيش الليبي، أهدافا شرعية إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا للاستهداف".

الجيش الليبي الإرهاب تركيا أنقرة

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