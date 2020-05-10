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الخطوط الفرنسية تبدأ غدا تسيير رحلات جوية من الجزائر

03:02 م الأحد 10 مايو 2020
الخطوط الفرنسية تبدأ غدا تسيير رحلات جوية من الجزائر

شركة الخطوط الجوية الفرنسية

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن عودتها لتسيير رحلات جوية انطلاقا من العاصمة الجزائرية اعتبارا من غد الاثنين، الذي يتزامن مع بداية رفع الحجر الصحي في فرنسا.

وقالت القنصلية العامة الفرنسية في العاصمة الجزائرية ، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأحد، إن الخطوط الجوية الفرنسية ستبدأ بتسيير رحلة جوية يومية انطلاقا من الجزائر العاصمة.

وأشارت إلى أنه بسبب العدد الكبير لطلبات الحجوزات والتي هي قيد المعالجة، فإن الخطوط الجوية الفرنسية قررت تعليق خدمة التسجيل عن طريق الرسائل القصيرة في انتظار إعادة وضع نظام حجز الكتروني قريبا.

وتعتبر الجوية الفرنسية أول شركة خطوط طيران تعلن عودتها لتسيير رحلات من الجزائر بعد توقف النقل الجوي من وإلى هذا البلاد في نهاية آذار/مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا.

شركة الخطوط الجوية الفرنسية الجزائر فرنسا الحجر الصحي فيروس كورونا

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