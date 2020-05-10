كورونا يضرب البيت الأبيض.. كبير خبراء ترامب في الحجر الصحي
أفادت العربية في نبأ عاجل دخول أنتوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد، العزل الصحي.
وذكرت أن مستشار ترامب خالط موظف في البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر بهيئة الخدمة السرية الأمريكية، أن 11 من موظفي الهيئة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وإن نحو 60 موظفًا آخرين يقبعون قيد الحجر الصحي، حسبما ذكرت "بي بي سي".
ويأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن ثبوت إصابة السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بفيروس كورونا.
وكانت تقارير صحفية أمريكية قد كشفت، الخميس، عن ثبوت إصابة أحد أفراد الحرس الشخصي للرئيس ترامب بالفيروس.
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