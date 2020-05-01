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الصين ترسل فريقين طبيين إلى جيبوتي وكوت ديفوار لمكافحة كورونا

01:06 م الجمعة 01 مايو 2020
الصين ترسل فريقين طبيين إلى جيبوتي وكوت ديفوار لمكافحة كورونا

الصين ترسل فريقين طبيين إلى جيبوتي وكوت ديفوار

بكين- (أ ش أ):

قررت الحكومة الصينية إرسال فريقين من الخبراء الطبيين إلى جيبوتي وكوت ديفوار لمساعدتهما في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح اليوم الجمعة - إنه تم تنظيم الفريقين من جانب اللجنة الوطنية للصحة في الصين وتم اختيار أعضاء الفريقين من جانب اللجان الصحية لمقاطعة سيتشوان وبلدية تيانجين.

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الصين فيروس كورونا جيبوتي كوت ديفوار

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