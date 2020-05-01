الصين ترسل فريقين طبيين إلى جيبوتي وكوت ديفوار لمكافحة كورونا
بكين- (أ ش أ):
قررت الحكومة الصينية إرسال فريقين من الخبراء الطبيين إلى جيبوتي وكوت ديفوار لمساعدتهما في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح اليوم الجمعة - إنه تم تنظيم الفريقين من جانب اللجنة الوطنية للصحة في الصين وتم اختيار أعضاء الفريقين من جانب اللجان الصحية لمقاطعة سيتشوان وبلدية تيانجين.
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