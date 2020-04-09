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الخارجية الأمريكية: عدد من دبلوماسيينا في الصين أصيبوا بوباء كورونا

12:02 ص الخميس 09 أبريل 2020
الخارجية الأمريكية: عدد من دبلوماسيينا في الصين أصيبوا بوباء كورونا

مايك بومبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنهم أعادوا أكثر من 50 ألف أمريكي، من العالقين في الخارج، إلى بلادهم.

وتابع بومبيو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات وباء كورونا، الذي يعقد في البيت الأبيض، أن بضعة آلاف لازالوا عالقين يرغبون في العودة إلى الولايات المتحدة وسيتم إعادتهم قريبًا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن عددًا من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين، أصيبوا بوباء كورونا، متابعًا: "أن الوباء بدء في الصين وعليها مشاركة العالم بالمعلومات والبيانات حوله".

ودعا المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية بالاتزام بواجباتهم، حتى تمر الجائحة.

مايك بومبيو الخارجية الأمريكية الصين فيروس كورونا

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