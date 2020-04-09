الخارجية الأمريكية: عدد من دبلوماسيينا في الصين أصيبوا بوباء كورونا
وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنهم أعادوا أكثر من 50 ألف أمريكي، من العالقين في الخارج، إلى بلادهم.
وتابع بومبيو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات وباء كورونا، الذي يعقد في البيت الأبيض، أن بضعة آلاف لازالوا عالقين يرغبون في العودة إلى الولايات المتحدة وسيتم إعادتهم قريبًا.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن عددًا من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين، أصيبوا بوباء كورونا، متابعًا: "أن الوباء بدء في الصين وعليها مشاركة العالم بالمعلومات والبيانات حوله".
ودعا المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية بالاتزام بواجباتهم، حتى تمر الجائحة.
الخبر التالى:الرئيس الموريتاني: إجراءات مواجهة كورونا أعطت نتائج جيدة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1450
عدد المصابين
-
276
عدد المتعافين
-
94
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1414127
عدد المصابين
-
301166
عدد المتعافين
-
81217
عدد الوفيات
إعلان