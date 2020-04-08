رابطة العالم الإسلامي تتبرع لإيطاليا بمليون دولار لمكافحة كورونا
روما - (د ب ا):
تبرعت رابطة العالم الإسلامي، أهم منظمة غير حكومية في العالم الإسلامي ومقرها مكة، بمبلغ مليون دولار للحماية المدنية الإيطالية، وذلك كمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.
ووفقًا لبيان للرابطة، نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الأربعاء يهدف التبرع إلى "اتاحة شراء المعدات الطبية الضرورية للعاملين في القطاع الصحي المشاركين في مواجهة هذا الوباء، ويندرج ضمن نطاق الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها مؤسستنا".
وجاء قرار التبرع مباشرة من وزير العدل السعودي السابق محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام الحالي لرابطة العالم الإسلامي، وذلك من خلال مدير مكتبه في إيطاليا عبد الرحمن الخياط، وفق نوفا.
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