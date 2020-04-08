أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رابطة العالم الإسلامي تتبرع لإيطاليا بمليون دولار لمكافحة كورونا

09:49 م الأربعاء 08 أبريل 2020
رابطة العالم الإسلامي تتبرع لإيطاليا بمليون دولار لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

روما - (د ب ا):

تبرعت رابطة العالم الإسلامي، أهم منظمة غير حكومية في العالم الإسلامي ومقرها مكة، بمبلغ مليون دولار للحماية المدنية الإيطالية، وذلك كمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

ووفقًا لبيان للرابطة، نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الأربعاء يهدف التبرع إلى "اتاحة شراء المعدات الطبية الضرورية للعاملين في القطاع الصحي المشاركين في مواجهة هذا الوباء، ويندرج ضمن نطاق الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها مؤسستنا".

وجاء قرار التبرع مباشرة من وزير العدل السعودي السابق محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام الحالي لرابطة العالم الإسلامي، وذلك من خلال مدير مكتبه في إيطاليا عبد الرحمن الخياط، وفق نوفا.

فيروس كورونا العالم الإسلامي إيطاليا

الخبر التالى:

فتوى أردنية: المصاب بمرض معد ومخالط للآخرين عمدا "قاتل وعليه الدية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحالف دعم الشرعية يعلن هدنة شاملة في اليمن بسبب كورونا