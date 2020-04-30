نيويورك تسجل انخفاضًا ملحوظًا للوفيات اليومية بكورونا

وكالات:

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظًا جديدا لمعدل الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مع رصد 306 حالات جديدة مقارنة مع 300 أمس الأربعاء.

وتعد ولاية نيويورك هي البؤرة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة بعدما تخطت الإصابات أكثر من 100 ألف إصابة.

وألغى مسؤولو الولاية الاثنين الماضي، الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي بالولاية التي كانت مقررة يوم 23 يونيو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد ولاية نيويورك هي أول ولاية تلغي الانتخابات، حيث أرجأت أكثر من 12 ولاية الانتخابات التمهيدية فيها كما تتخذ عدة ولايات أخرى خطوات لإجراء عمليات التصويت عبر البريد.

وصوتت لجنة الانتخابات بولاية نيويورك، لحذف السيناتور بيرني ساندرز من أوراق الاقتراع، حيث انسحب من السباق في وقت مبكر من الشهر الجاري.