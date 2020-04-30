روسيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا.. وتجاوز المصابين عتبة100 ألف

موسكو- أ ش أ:

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي عن تجاوز عدد المرضى المصابين بالفيروس في عموم روسيا الـ 100 ألف ليصل الى 106 آلاف و498 شخصا، حيث تم تسجيل 7099 إصابة جديدة خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الرقم الجديد للإصابات هو الأعلى منذ بداية انتشار الوباء في عموم روسيا.

وأفاد بيان للمركز الروسي، الخميس، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 اقليماً، أي في جميع أنحاء روسيا ، كما أن العاصمة الروسية موسكو سجلت وحدها 3093 إصابة من الإصابات الجديدة المؤكدة، لافتا إلى تسجيل 793 إصابة في ضواحي العاصمة الروسية و336 إصابة في مدينة سان بطرسبورج بشمال روسيا.

وأوضح البيان أن عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية بلغ 101 حالة وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 1073 وفاة، مشيرا إلى شفاء 1333 شخصا خلال اليوم الماضي ليصل اجمالي حالات الشفاء الى 11619 شخصا.