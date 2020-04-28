20 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة كورونا

الأردن - (أ ش أ)

وافق البنك الدولي اليوم، على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن البنك قال على موقعه: إن مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا سيدعم جهود وزارة الصحة الأردنية في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال تقديم الدعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء الفحوصات، وتوثيق وتسجيل الحالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.