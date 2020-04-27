التشيك تعتزم ضمان أسعار شراء الكهرباء من مفاعل نووي جديد

براج - (د ب ا)

قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي كارل هافيلتشيك، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحكومة أقرت اتفاقية تحدد خريطة طريق للاستعدادات لبناء مفاعل نووي جديد بقدرة 1200 ميجاوات في محطة دوكونفاني للطاقة النووية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الاتفاقية تمنح شركة المرافق التشيكية "سي.إي.زد" حق بيع إنتاج المشروع للدولة بسعر يعادل تكلفته حتى عام 2024.

كما تعتزم الحكومة توقيع اتفاق آخر مع الشركة يشمل مرحلة بناء المفاعل نفسه وإمدادات الكهرباء وسعر الكهرباء والذي سيتم تحديده بما يتناسب مع التكلفة الاقتصادية وضمان هامش ربح مناسب للشركة، بغض النظر عن أسعار السوق.

وقال الوزير إن الدولة ستشتري إنتاج المفاعل من الشركة بأسعار محددة سلفا ثم تعيد بيعها إلى المستهلكين بأسعار السوق وهو ما يعني أن الدولة يمكن أن تحقق أرباحًا أو خسائر وفقا لظروف السوق.

وتأمل الحكومة التشيكية في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على اعتبار المفاعل الجديد مشروعا منخفض الانبعاثات الغازية وهو ما يعني خفض تكلفته.