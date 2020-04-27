أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

التشيك تعتزم ضمان أسعار شراء الكهرباء من مفاعل نووي جديد

09:34 م الإثنين 27 أبريل 2020
التشيك تعتزم ضمان أسعار شراء الكهرباء من مفاعل نووي جديد

إحدي محطات توليد الكهرباء

براج - (د ب ا)

قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي كارل هافيلتشيك، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحكومة أقرت اتفاقية تحدد خريطة طريق للاستعدادات لبناء مفاعل نووي جديد بقدرة 1200 ميجاوات في محطة دوكونفاني للطاقة النووية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الاتفاقية تمنح شركة المرافق التشيكية "سي.إي.زد" حق بيع إنتاج المشروع للدولة بسعر يعادل تكلفته حتى عام 2024.

كما تعتزم الحكومة توقيع اتفاق آخر مع الشركة يشمل مرحلة بناء المفاعل نفسه وإمدادات الكهرباء وسعر الكهرباء والذي سيتم تحديده بما يتناسب مع التكلفة الاقتصادية وضمان هامش ربح مناسب للشركة، بغض النظر عن أسعار السوق.

وقال الوزير إن الدولة ستشتري إنتاج المفاعل من الشركة بأسعار محددة سلفا ثم تعيد بيعها إلى المستهلكين بأسعار السوق وهو ما يعني أن الدولة يمكن أن تحقق أرباحًا أو خسائر وفقا لظروف السوق.

وتأمل الحكومة التشيكية في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على اعتبار المفاعل الجديد مشروعا منخفض الانبعاثات الغازية وهو ما يعني خفض تكلفته.

الكهرباء براج التشيك مفاعل نووي

الخبر التالى:

سفير البحرين بالقاهرة: 157 بحرينيا يعودون اليوم إلى أرض الوطن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من10:15 م - 11:15 م

    النهاية

    حصري على قناة on- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    فرصة تانية

    على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    ٢ في الصندوق

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من11:30 م - 12:30 ص

    القمر آخر الدنيا

    على قناة النهار- عرض أول

الساعة السابقة