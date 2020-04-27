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إصابة شرطيين فرنسيين جراء مداهمة سيارة لهما بالقرب من باريس

09:29 م الإثنين 27 أبريل 2020
إصابة شرطيين فرنسيين جراء مداهمة سيارة لهما بالقرب من باريس

الشرطة الفرنسية

باريس - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية في فرنسا، اليوم الاثنين، أن شرطيين أُصِيْبَا بعد أن داهمتهما سيارة في مدينة بالقرب من باريس.

وأوضحت محطة ًفرانس إينفو" استنادًا إلى رئاسة الشرطة، أن الشرطيين كانا على متن دراجتين بخاريتين وكانا يقومان بالتفتيش في أحد الطرق عندما داهمهما سائق سيارة بعد ظهر اليوم.

وأضافت المحطة أن أحد الشرطيين وقعت له إصابات خطيرة، ولا تزال خلفيات الحادثة غير معروفة بعد.

وتمكنت الشرطة من القبض على سائق السيارة، وقالت الشرطة إنها لا تستبعد أي دافع لهذه الجريمة.

وتقول صحيفة "لو باريزيان" إن من الممكن أن يكون السائق قد تعمد مداهمة الشرطيين بسيارته "، وكتب ديدييه لالمون، رئيس شرطة باريس على تويتر مساء اليوم:" شكرا لشرطة المدينة الذين أنقذوهما وأمسكوا بالجاني".

الشرطة الفرنسية فرنسا باريس

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