قرار بإغلاق كامل لمدينة الفاشر السودانية لمنع تفشي كورونا

الخرطوم - (د ب أ):

أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) فإن القرار يأتي استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما نص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

واستثني القرار العربات التي تحمل السلع الاستراتيجية كالوقود والمواد الغذائية والخضر والفواكه، بموجب تصريح من السلطات المختصة.

كما أصدر والي شمال دارفور المكلف قرارا في ذات الخصوص قضى بمنع الافطارات الرمضانية الجماعية بالساحات والشوارع بجميع محليات الولاية.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجل السودان حتى الآن 213 إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.