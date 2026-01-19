مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف تفاصيل انتقال مروان عثمان إلى النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

09:10 م 19/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان (4)
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان (1)
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان (3)
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان (2)
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان لاعب سيراميكا ومنتخب مصر
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان ضد الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا، للتعاقد مع مهاجم الفريق مروان عثمان، للانتقال إليه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد عبد الله لاعب الأهلي وافق على الانتقال معارا إلى سيراميكا كليوباترا، بعقد لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "انتقال عبد الله وعمر كمال عبد الواحد، إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ساعد على إتمام انتقال مروان عثمان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم أيضًا".

واختتم المصدر تصريحاته: "مروان عثمان سينتقل إلى الأ9هلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود بند أحقية الشراء".

أقرأ أيضًا:

"فقرات بدنية وفنية".. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عثمان النادي الأهلي محمد عبد الله آخر أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)
علاقات

الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة جديدة
أخبار مصر

المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة جديدة
"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards
زووم

"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards
"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
أخبار مصر

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي
أخبار مصر

"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة