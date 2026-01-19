مصدر يكشف تفاصيل انتقال مروان عثمان إلى النادي الأهلي

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا، للتعاقد مع مهاجم الفريق مروان عثمان، للانتقال إليه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد عبد الله لاعب الأهلي وافق على الانتقال معارا إلى سيراميكا كليوباترا، بعقد لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "انتقال عبد الله وعمر كمال عبد الواحد، إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ساعد على إتمام انتقال مروان عثمان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم أيضًا".

واختتم المصدر تصريحاته: "مروان عثمان سينتقل إلى الأ9هلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود بند أحقية الشراء".

