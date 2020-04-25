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ترامب: لم أقل أن فيورس كورونا "خدعة"

05:58 م السبت 25 أبريل 2020
ترامب: لم أقل أن فيورس كورونا "خدعة"

ترامب

كتب - محمد صفوت

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريح منسوب له بأن فيروس كورونا المستجد "خدعة".

وغرد الرئيس الأمريكي عبر تويتر، متهمًا الديمقراطيين بإنفاق الأموال من أجل الدعاية الكاذبة والإعلانات المزيفة.

وقال ترامب، لم أقل أن فيروس كورونا خدعة، بل قلت إن الديمقراطيين والطريقة التي يكذبون بها هم الخدعة.

وأوضح ترامب أن الفيروس الجديد بدأ بشخص واحد في الصين ونما وستكون نهايته معجزة.

في تغريدة أخرى، قال الرئيس الأمريكي، إن بلاده أجرت أكثر من 5 ملايين اختبار فحص لكورونا، وهو أكبر معدل لاختبارات الفحص في العالم، حتى أنه أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة.

ترامب أمريكا فيورس كورونا تويتر

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