وسط تفشي كورونا.. إيطاليا تحتفل بالذكرى 75 لتحررها من النازية

روما - (د ب أ)

تحيي إيطاليا اليوم السبت، ذكرى تحررها نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل أجواء وباء كورونا الحالية بصورة لم تعهدها من قبل على الإطلاق، وترددت أغاني "بيلا تشاو" ورفع العلم الإيطالي بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء خلف الرئيس الجالس بمفرده في مكتبه.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن السياسيين كرئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا استغلوا الذكرى الخامسة والسبعين للتحرر من الاحتلال النازي، موضوع هذه المناسبة وما صاحبه من مقاومة للنازيين مناسبة لمخاطبة المواطنين للثبات في مكافحة الإصابة بالفيروس.

وكتبت الصحف الإيطالية أن كثيرًا من المواطنين رددوا الأغنية الشهيرة المذكورة من أماكن متفرقة مثل النوافذ التي زينت بالأعلام الإيطالية، نظرًا لأن التجمعات الكبرى محظورة للحد من خطر العدوى.

وقام عازف موسيقى الجاز الشهير باولو فريسو بعزف مقطوعة بميدان خال في مدينة بولونيا ورفع مقطع الفيديو الذي يصورها على شبكة الإنترنت، وهي من الموسيقى التي ترجع إلى أغان شعبية قديمة.