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جمهورية التشيك تقلص بشكل كبير القيود بسبب كورونا

05:26 م الجمعة 24 أبريل 2020
جمهورية التشيك تقلص بشكل كبير القيود بسبب كورونا

فيروس كورونا

براغ - (د ب أ):

خففت جمهورية التشيك اليوم الجمعة بشكل كبير بعضا من القيود، المتعلقة بفيروس كورونا، مما يسمح لمواطنيها بالسفر للخارج وينهي جميع إجراءات الحظر.

وأصدر رئيس الوزراء، أندريه بابيس القرار، في رد سريع بشكل مفاجئ على قرار قضائي بأن القيود انتهكت بشكل رسمي القانون.

وقال وزير الداخلية، جان هامسيك أن السلطات التشكية ستبقي على القيود المتعلقة بفيروس كورونا في حدودها مع ألمانيا واستراليا حتى 14 مايو المقبل.

وبذلك سيسمح للتشيك، الذين يعملون في ألمانيا أو استراليا بالسفر، على أن يكون لديهم شهادة،صادرة منذ مدة لا تزيد عن أسبوعين، تفيد بأنهم لا يحملون الفيروس.

فيروس كورونا التشيك

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