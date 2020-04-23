"إيكاو": النقل الجوي قد يخسر 1,2 مليار مسافر بسبب كورونا

مونتريال- أ ش أ:

أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" حملت قطاع النقل الجوي خسائر كبيرة، وبحلول سبتمبر المقبل قد ينخفض العدد الإجمالي للمسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1,2 مليار مسافر.

وأفادت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" بأن "العدد الإجمالي للركاب الجويين الدوليين قد ينخفض بمقدار 1,2 مليار مسافر بحلول سبتمبر 2020".

وأعربت عن توقعها أن يكون الانخفاض الأكبر في عدد الركاب في أوروبا، ولا سيما خلال موسم الذروة الصيفية، تليها منطقة آسيا-الميحط الهاديء"، مشيرة إلى أن القدرة الدولية لشركات الطيران قد تشهد بدورها انخفاضا كبيرا مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات هذه الشركات بمقدار 160 مليار دولار ليصبح مجموع إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من السنة 253 مليار دولار.

وكانت المنظمة قد توقعت في فبراير الماضي، عندما كان الوباء متركزا في الصين، أن يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى "تراجع محتمل يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار" في إيرادات شركات الطيران حول العالم.