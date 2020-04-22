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مقتل 12 شخصًا في حادث غرق في بحيرة ألبرت بالكونغو

11:27 م الأربعاء 22 أبريل 2020
مقتل 12 شخصًا في حادث غرق في بحيرة ألبرت بالكونغو

أرشيفية

كينشاسا - (د ب أ)

لقي 12 شخصًا حتفهم في حادث قارب في بحيرة ألبرت في شرق الكونغو، حسبما قال مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

وقال الينجي أكوبا، المسؤول المحلي بمنطقة دجوجو، إن قارب صيد كان يقل ركابًا وشحنة بضائع، انقلب خلال الليل، مضيفا أن خمسة أشخاص نجوا من الغرق.

وأوضح أكوبا أن سوء حالة القارب ربما تسبب في الحادث.

يذكر أن حوادث القوارب شائعة الحدوث في الكونغو بسبب سوء حالة القوارب والإزدحام.

حادث غرق الكونغو بحيرة ألبرت

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