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إصابة فلسطينية بكورونا في مخيم الجليل بلبنان

02:06 م الأربعاء 22 أبريل 2020
إصابة فلسطينية بكورونا في مخيم الجليل بلبنان

أرشيفية

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت الفصائل الفلسطينية ، واللجان الشعبية بمنطقة "البقاع " في لبنان اليوم الأربعاء إصابة سيدة فلسطينية بفيروس كورونا المستجد في مخيم الجليل، قرب مدينة بعلبك، لتصبح أول إصابة في المخيمات الفلسطينية بلبنان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن الفصائل واللجان الشعبية ، أن السفير الفلسطين لدى لبنان ، أشرف دبور يتابع الوضع عن كثب ، لاتخاذ إجراءات عاجلة ، بالتعاون مع مكتب محافظ "بعلبك الهرمل" ، وبلدية بعلبك، ووزارة الصحة اللبنانية، والتواصل مع عائلة المصابة والمخالطين لها، لضرورة التزام الحجر المنزلي والتقيد بالإجراءات الصارمة.

من جانبه ، أكد محافظ "بعلبك الهرمل " بشير خضر، دراسة كافة الإجراءات لحفظ السلامة العامة ، ومنع انتشار الفيروس، مؤكدا التضامن مع أبناء المخيم ، وأن الإجراءات ستكون من أجل سلامة الجميع.

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