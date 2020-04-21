تحليل (د.ب.أ): أكثر من 143 ألف إصابة و4500 وفاة بكورونا في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا حتى صباح الثلاثاء أكثر من 143100 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4522 حالة وفاة بالفيروس على الأقل حسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 95200 مصاب من الفيروس.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 38200 إصابة)، كما سجلت 1299 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وبلغ عدد حالات الإصابة في ولاية بادن-فورتمبرج أكثر من 28500 حالة، كما سجلت الولاية 1014حالة وفاة على الأقل. وكانت من أكثر الولايات تسجيلا لحالات الإصابة والوفيات أيضا ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث زاد عدد الإصابات لديها عن 28900 حالة، كما سجلت 857 حالة وفاة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (4ر292 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 172.2 إصابة لكل مئة ألف نسمة.