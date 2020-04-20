احتجاجات جنوب روسيا على حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

موسكو - ( د ب أ)

تظاهر مئات الأشخاص في جنوب روسيا، اليوم الاثنين، ضد حظر التجول المفروض بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وسائل إعلام محلية في فلاديكافكاز، عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية في إقليم شمال القوقاز، أن العديد من المشاركين في الاحتجاج اتهموا السلطات بالافتقار إلى الشفافية في التعامل مع الفيروس الفتاك واشتكوا من فقدان وظائفهم.

وأفاد موقع بوابة الحقوق المدنية الإلكتروني "أو دبليو دي إنفو" بأنه حدثت عدة اعتقالات ن وأن الشرطة استخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين.

وقدر عدد المشاركين في المظاهرة غير المصرح بها بما يصل إلى 1500 شخص.

وتزايد عدد الإصابات بالفيروس المميت بشكل متسارع في روسيا.

وارتفع عدد المصابين اليوم الاثنين، بأكثر من 4200 حالة، حيث بلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة نحو 47100 حالة في جميع أنحاء البلاد، وبحسب معلومات رسمية فإن 405 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن جراء الوباء.

وبحسب السلطات، تم شفاء 3440 شخصًا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوباء لم يبلغ ذروته بعد ، لكنه قال إن الفيروس لم يعد قادراً على الانتشار بسرعة، مضيفًا، "لكن هذا لا ينبغي أن يبدد مخاوفنا بأي حال."