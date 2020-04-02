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الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

02:52 م الخميس 02 أبريل 2020
الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية.

وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، للصحفيين اليوم الخميس أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60 ، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.

وأوضح المسؤول: "الفكرة القائلة بإن "كوفيد-19" يؤثر على المسنين فقط خاطئة إطلاقا، والشباب لا يحظون بالحصانة" من الفيروس.

ولفت كلوغي إلى أن بيانات المنظمة الأممية تظهر أن 10-15% من المصابين الذين يقل عمرهم عن 50 عاما يعانون من أعراض متوسطة أو قاسية، مع تسجيل حالات إصابة خطيرة بين الأشخاص في السن بين 10 و30 عاما.

وأقر كلوغي بأن 80% من ضحايا كورونا في أوروبا كانوا يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، مشيرا إلى ورود تقارير إيجابية تتحدث عن مصابين فوق سن 100 عام تعافوا بالكامل من الفيروس.

ولا تزال أوروبا أكبر بؤرة لفيروس كورونا من حيث عدد الضحايا، وسجلت هناك حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية 30098 وفاة على الأقل بسبب الفيروس، معظمها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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