إيران: ظريف يزور دمشق غدًا للقاء الأسد والمعلم
طهران- (د ب أ):
أعلنت الخارجية الإيرانية، الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى دمشق غدا الاثنين.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي أن ظريف سيلتقي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.
وأضاف أن مباحثات ظريف خلال الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، ستركز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.
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