أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

إيران: ظريف يزور دمشق غدًا للقاء الأسد والمعلم

10:49 ص الأحد 19 أبريل 2020
إيران: ظريف يزور دمشق غدًا للقاء الأسد والمعلم

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

أعلنت الخارجية الإيرانية، الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى دمشق غدا الاثنين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي أن ظريف سيلتقي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.

وأضاف أن مباحثات ظريف خلال الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، ستركز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.

محمد جواد ظريف إيران دمشق سيد عباس موسوي بشار الأسد

الخبر التالى:

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين بخان يونس وغزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)