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مادورو: يمكن تأجيل انتخابات فنزويلا بسبب فيروس كورونا

05:05 ص الأحد 19 أبريل 2020
مادورو: يمكن تأجيل انتخابات فنزويلا بسبب فيروس كورونا

نيكولاس مادورو

كاراكاس - (د ب أ):
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، إن الانتخابات البرلمانية في البلاد يمكن تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مادورو في مقابلة مع راديو إيه إم 750 "لا أعرف ما إذا كانت الاتخابات ستجرى هذا العام لأن لدينا أولويات أخرى".

وتابع "سيكون من غير المسؤول أن نقول إننا سنجري الانتخابات مهما كانت التكلفة".

وفي الوقت نفسه، شدد مادورو على أنه وفقًا للدستور، يجب إجراء الانتخابات في ديسمبر، بحيث يمكن تشكيل الجمعية الوطنية في بداية يناير.

يشار إلى أنه قبل أكثر من عام، أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد ودعا مادورو إلى التنحي، بحجة أن الانتخابات التي أعادت مادورو إلى السلطة كانت يشوبها التزوير.

وعلى الرغم من اعتراف العديد من الحكومات الأجنبية بجوايدو، لا يزال مادورو فعليا في السلطة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن فنزويلا بها 227 مصابا بفيروس كورونا المستجد وتوفى تسعة مرضى. ويخشى المراقبون من أن تكون حصيلة الوفيات كبيرة في حال انتشار الفيروس في البلاد.

نيكولاس مادورو فنزويلا فيروس كورونا الانتخابات البرلمانية

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