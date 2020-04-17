فوكس نيوز تكشف تطورا جديدا في ادعاء "هروب كورونا من مختبر صيني"

كتب - محمد عطايا:

كشفت شبكة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة تحقيقًا شاملاً حول ما إذا كان فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم وأدى إلى حالة من الركود الاقتصادي، قد هرب من مختبر في مدينة ووهان بالصين.

وقالت الشبكة الأمريكية، المقربة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن عملاء الاستخبارات يجمعون معلومات حول المختبر الصيني في ووهان، وتفشي الفيروس منذ البداية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، أن محللي الاستخبارات يضعون جدولاً زمنيًا لما تعرفه الحكومة و"يخلقون صورة دقيقة لما حدث وكيفية انتشار الفيروس".

وأوضحت أنه بمجرد اكتمال التحقيق، ومن المتوقع أن يحدث ذلك على المدى القريب، سيتم تقديم النتائج إلى إدارة ترامب.

كانت الشبكة الأمريكية، أكدت الأربعاء الماضي، أن هناك اتجاه يتنامى في الولايات المتحدة بأن الفيروس نشأ في مختبر مدينة ووهان الصينية، ولكن ليس لاستخدامه كسلاح بيلوجي، بل كان جزءًا من جهد صيني لإثبات أنها قادرة على تحديد ومكافحة الفيروسات مثل الولايات المتحدة.

وتشير مصادر لشبكة "فوكس نيوز"، إلى أن الفيروس كان يتم اختباره في مختبر ووهان، إلا أنه هرب بشكل ما وأصاب سكان المدينة الصينية.

وتقول المصادر، إن التحقيق والبيانات تظهر أن العلماء الصينيين عملوا في مختبر الدكتور شي زنجلي، الذي كان يعمل على الأدوية المضادة للفيروسات والتحصين ضد الفيروس التاجي، خاصة مع الخفافيش.

وأعربت المصادر عن ثقتها الكاملة في أن الصين بذلت جهودا كبيرة للتستر على الفيروس بعد انتشاره بشكل موسع في ووهان، بحسب القناة المقربة من ترامب.

وتعتقد المصادر أيضًا أن منظمة الصحة العالمية كانت إما متواطئة في التستر على ما يحدث في الصين، أو تعمدت إغفال التركيز على تلك الأزمة، وهو ما تنفيه المنظمة العالمية.

وكانت شبكة "سي إن إن"، أكدت نقلًا عن مصادر استخباراتية، أن نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين يحققون في نشأة فيروس كورونا في وسط الجائحة القاتلة الحالية، هي أن الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

وقالت مصادر أخرى لـ"سي إن إن"، إن الاستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما مُصابًا في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين.