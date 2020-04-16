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الصحة الهندية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12380 حالة والوفيات إلى 414

07:55 ص الخميس 16 أبريل 2020
الصحة الهندية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12380 حالة والوفيات إلى 414

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 ألفا و380 حالة، والوفيات إلى 414، فيما بلغت حالات التعافي بلغت 1489.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، دون المزيد من التفاصيل.
يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مدد يوم الإثنين الماضي الإغلاق العام في البلاد حتى 3 مايو المقبل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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