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الخارجية الروسية تنتقد تعليق ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية

02:01 م الأربعاء 15 أبريل 2020
الخارجية الروسية تنتقد تعليق ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية

موسكو- (أ ش أ):

انتقدت وزارة الخارجية الروسية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الشغل الشاغل لواشنطن دائما هو العثور على مذنبين وإظهار براءتها من كل الذنوب .

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء:"إن السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية منشغلون دائما بالبحث عن مذنب ، حيث يعتبرون مثلا أن الصين ومنظمة الصحة العالمية مسؤولتين عن انتشار وباء كورونا " .

وأضافت زاخاروفا:" هم يعتبرون أيضا أن خسارة هيلاري كلينتون الانتخابات الرئاسية كانت نتيجة لتدخل روسيا في هذه الانتخابات، وربما يعتبرون أن مشكلات الطبابة عندهم كانت من جراء أعمال قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا"، مؤكدة أن الشغل الشاغل لهم هو العثور على مذنبين وإظهار براءتهم من كل الذنوب .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس الثلاثاء عن تعليق واشنطن دفع مساهماتها المالية لمنظمة الصحة العالمية. وقال بهذا الشأن:" إنه لن يتم تحويل أي أموال لهذه المنظمة حتى يتم تقييم دورها في إخفاء المعلومات عن انتشار فيروس كورونا المستجد".

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Asha
ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية منظمة الصحة العالمية دونالد ترامب فيروس كورونا

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