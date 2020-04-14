وزيرا خارجية روسيا والصين يبحثان هاتفيًا جهود التصدي لكورونا

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الصيني فانج يي، الوضع حول فيروس "كورونا" المستجد في العالم والتعاون بين البلدين في مواجهة الوباء.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية، بأن الوزيرين الروسي والصيني، ناقشا موضوع تفشي كورونا المستجد في العالم، وبحثا التدابير التي تم اتخذها لمكافحة الوباء.

وأضاف البيان، أن لافروف وفانج يي، ثمَنًا عاليًا التعاون الروسي الصيني في حل المهام المتعلقة بهذه المسألة،وأكدا عزم بلديهما تعزيز التعاون بهدف حماية حياة وصحة مواطني البلدين وتعزيز تنسيق الجهود في مكافحة الوباء على الصعيد الدولي.

وأوضح البيان، أن الجانبين الروسي والصيني، تناولا كذلك عددًا من القضايا الملحة الأخرى على المستويين الثنائي والدولي، بما في ذلك التفاعل بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومهمة تعزيز تسوية مستدامة للوضع في أفغانستان مع الأخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة.