المغرب: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
الرباط – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1746 حالة.
وذكرت "الصحة المغربية" - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 7206 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي، كما تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 120 حالة، بينما تأكد شفاء 19 حالة جديدة؛ ليرتفع مجموعها إلى 196 حالة.
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