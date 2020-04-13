المغرب: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

الرباط – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1746 حالة.

وذكرت "الصحة المغربية" - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 7206 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي، كما تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 120 حالة، بينما تأكد شفاء 19 حالة جديدة؛ ليرتفع مجموعها إلى 196 حالة.