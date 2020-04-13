أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

المغرب: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

11:56 ص الإثنين 13 أبريل 2020
المغرب: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

وزارة الصحة المغربية

الرباط – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1746 حالة.

وذكرت "الصحة المغربية" - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 7206 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي، كما تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 120 حالة، بينما تأكد شفاء 19 حالة جديدة؛ ليرتفع مجموعها إلى 196 حالة.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة المغربية الرباط المغرب

الخبر التالى:

الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أسابيع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحدد رسميا موعد تخفيف الملابس وتعلن موجة حر جديدة لـ3 أيام