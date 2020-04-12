أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الفلبين تسجل 200 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

10:40 ص الأحد 12 أبريل 2020
الفلبين تسجل 200 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أرشيفية

مانيلا- (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، الأحد، تسجيل 200 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات قولها إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة بالفيروس ليصبح إجمالي حالات الوفاة 297 حالة.

وأوضحت السلطات أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الفلبين يبلغ حاليا 4648 حالة

السلطات الصحية في الفلبين الفلبين مانيلا فيروس كورونا

الخبر التالى:

روسيا تسجل 24 وفاة و2186 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صرف معاش أبريل للمتخلفين