الفلبين تسجل 200 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

مانيلا- (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، الأحد، تسجيل 200 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات قولها إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة بالفيروس ليصبح إجمالي حالات الوفاة 297 حالة.

وأوضحت السلطات أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الفلبين يبلغ حاليا 4648 حالة