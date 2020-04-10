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بومبيو يرحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

04:34 م الجمعة 10 أبريل 2020
بومبيو يرحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

مايك بومبيو

واشنطن - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن سعادته بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن، داعياً الحوثيين للتعاون مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس الذي دعا بدوره إلى محادثات عاجلة.

وقال بومبيو ـ على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة الحرة الأمريكية - "أسعدني إعلان التحالف بقيادة السعودية وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن".

ودعا بومبيو الحوثيين الى الرد بالمثل والتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن الذي دعا إلى إجراء محادثات عاجلة بين الأطراف، وقال " إن الشعب اليمني يستحق السلام".

وكانت الولايات المتحدة قد حضت الحوثيين على التجاوب مع قرار وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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