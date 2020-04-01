طائرة روسية محملة بالمساعدات الطبية تغادر إلى الولايات المتحدة

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية غادرت إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن الطائرة تحمل أقنعة ومعدات طبية وغادرت بالفعل.

كما أكد مسؤول أمريكي للوكالة الروسية أن السلطات الأمريكية تتوقع وصول الطائرة اليوم.

وكان متحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال أمس إنه تم التطرق لإمكانية قيام روسيا بإرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الاثنين.

كما قال بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة النقاشات العملية حول سبل التعاون بين الجانبين لمكافحة فيروس كورونا.