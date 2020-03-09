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الصين تسجل 22 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

03:09 ص الإثنين 09 مارس 2020
الصين تسجل 22 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

الصين تسجل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 22 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يوم أمس ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية تفشي المرض إلى 3 آلاف و 119 شخصا.

كما سجلت السلطات 40 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس يوم 8 مارس، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد منذ ديسمبر الماضي إلى 80 ألفا و 735 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

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