مقتدى الصدر يدعو لإرسال تعزيزات لحماية الحدود العراقية مع سوريا

كتب : مصراوي

11:58 م 18/01/2026

مقتدى الصدر

(د ب أ)
حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأحد، من الأحداث في سوريا وقرب الحدود العراقية - السورية وضرورة إرسال تعزيزات لحماية الحدود والمنافذ بين البلدين.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في موقع إكس إن على القوى السياسية في العراق "عدم التفريط بالعراق وإلا سوف تكون بداية النهاية".
وأضاف أن " مايدور في سوريا وقريبا من الحدود العراقية أمر لا ينبغي التعاطي معه بسذاجة".
وقال الصدر " لابد من حمل الموضوع على محمل الجد من خطر محدق والإرهاب مدعوم من قوى الإستكبار العالمي".
وخاطب الزعيم الشيعي القوى السياسية في العراق بالقول" عليكم حماية الحدود والمنافذ فورا وإرسال التعزيزات فورا... فورا وأنصح القوى السياسية في شمال العراق بعدم التدخل المباشر مما يعطي الحجة للإرهاب بإستباحة الأراضي العراقية والتعدي عليها وعلى مقدساتنا".
وكانت الحكومة العراقية قد شرعت منذ تولي محمد شياع السوداني قبل ثلاثة سنوات باوسع مشروع لبناء سياج اسمنتي كبير وأسلاك شائكة ونصب كاميرات مراقبة ونشر قوات عسكرية على طول الشريط الحدودي معززا بقوات عسكرية مختلف الصنوف والحشد الشعبي لحماية أمن الحدود وعدم السماح للمتسللين وتجار المخدرات من عبور الحدود.
كما تقوم مروحيات عراقية بشكل دوري بطلعات جوية لمراقبة أمن الشريط الحدودي فضلا عن تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة المسلحين الفارين من القوات العراقية.

مقتدى الصدر سوريا العراق

