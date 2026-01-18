وكالات

أكدت وزارة الخارجية السورية، أن وحدة الشعب السوري وتماسكه بكل مكوناته تشكل الأساس الصلب لأي استقرار دائم.

وأضافت الخارجية السورية، في بيان اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يعكس النهج الراسخ القائم على تغليب لغة العقل والحوار والتوافق.

وشددت الخارجية السورية، على أن الدولة السورية مستمرة في خطواتها لترسيخ وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية على كامل أراضيها، مشيرة إلى أن الاتفاق مع قسد يؤسس لشراكة وطنية مسؤولة تعمل على حماية الدماء وصون المكتسبات.

ووصفت الخارجية السورية، الاتفاق بأنه خطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة، عنوانها توحيد المؤسسات وتثبيت الاستقرار، داعية المجتمع الدولي لدعم هذا المسار كفرصة حقيقية لترسيخ الأمن المحلي والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات قسد.

وتشمل بنود الاتفاقية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.