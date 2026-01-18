إعلان

الخارجية السورية: اتفاقية وقف النار مع قسد خطوة مفصلية لترسيخ الوحدة والاستقرار

كتب : مصراوي

11:59 م 18/01/2026

الجيش السوري

وكالات

أكدت وزارة الخارجية السورية، أن وحدة الشعب السوري وتماسكه بكل مكوناته تشكل الأساس الصلب لأي استقرار دائم.

وأضافت الخارجية السورية، في بيان اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يعكس النهج الراسخ القائم على تغليب لغة العقل والحوار والتوافق.

وشددت الخارجية السورية، على أن الدولة السورية مستمرة في خطواتها لترسيخ وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية على كامل أراضيها، مشيرة إلى أن الاتفاق مع قسد يؤسس لشراكة وطنية مسؤولة تعمل على حماية الدماء وصون المكتسبات.

ووصفت الخارجية السورية، الاتفاق بأنه خطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة، عنوانها توحيد المؤسسات وتثبيت الاستقرار، داعية المجتمع الدولي لدعم هذا المسار كفرصة حقيقية لترسيخ الأمن المحلي والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات قسد.

وتشمل بنود الاتفاقية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

الجيش السوري قسد وقف اطلاق النار دمشق

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
إيهاب منصور: 66 ألف مستأجر فقط تقدم لـ"السكن البديل" رغم وجود 1.6 مليون
هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025