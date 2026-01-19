ستارمر ينتقد الرسوم الجمركية الأمريكية على أعضاء حلف الناتو

(د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرض رسوم جمركية على دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب سعيهم لتحقيق الأمن الجماعي للحلف هو أمر "خاطئ".

وذكر بيان صدر فى هذا الشأن أن ستارمر أجرى اتصالات هاتفية اليوم الأحد بعدد من القادة، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد البيان بأن ستارمر تحدث إلى ترامب بعد الاتصالات وأنه أكد مجددا على موقفه بشأن جرينلاند خلال الاتصالات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد وصف في وقت سابق خطة الرئيس الأمريكي لفرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء جرينلاند بأنها "خاطئة تماما"، وقال إنه "سيتابع هذا الأمر مباشرة" مع الإدارة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيجري فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على المملكة المتحدة "على أي وكافة السلع" المرسلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل، لترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو الماضي إلى حين التوصل إلى اتفاق لتمكين واشنطن من شراء جرينلاند من الدنمارك.

وذكر أن الأمر نفسه سينطبق على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، وأنهم "قاموا برحلة إلى جرينلاند لأغراض مجهولة".

وقال رئيس الوزراء: "موقفنا بشأن جرينلاند واضح للغاية – إنها جزء من مملكة الدنمارك ومستقبلها أمر يخص سكان جرينلاند والدنماركيين".

وأضاف: "لقد أوضحنا أيضاً أن أمن القطب الشمالي يهم حلف الناتو بأكمله، ويجب على الحلفاء جميعا القيام بالمزيد معا لمواجهة التهديد الروسي عبر أجزاء مختلفة من القطب الشمالي".