إعلان

ستارمر ينتقد الرسوم الجمركية الأمريكية على أعضاء حلف الناتو

كتب : مصراوي

12:03 ص 19/01/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرض رسوم جمركية على دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب سعيهم لتحقيق الأمن الجماعي للحلف هو أمر "خاطئ".

وذكر بيان صدر فى هذا الشأن أن ستارمر أجرى اتصالات هاتفية اليوم الأحد بعدد من القادة، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد البيان بأن ستارمر تحدث إلى ترامب بعد الاتصالات وأنه أكد مجددا على موقفه بشأن جرينلاند خلال الاتصالات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد وصف في وقت سابق خطة الرئيس الأمريكي لفرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء جرينلاند بأنها "خاطئة تماما"، وقال إنه "سيتابع هذا الأمر مباشرة" مع الإدارة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيجري فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على المملكة المتحدة "على أي وكافة السلع" المرسلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل، لترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو الماضي إلى حين التوصل إلى اتفاق لتمكين واشنطن من شراء جرينلاند من الدنمارك.

وذكر أن الأمر نفسه سينطبق على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، وأنهم "قاموا برحلة إلى جرينلاند لأغراض مجهولة".

وقال رئيس الوزراء: "موقفنا بشأن جرينلاند واضح للغاية – إنها جزء من مملكة الدنمارك ومستقبلها أمر يخص سكان جرينلاند والدنماركيين".

وأضاف: "لقد أوضحنا أيضاً أن أمن القطب الشمالي يهم حلف الناتو بأكمله، ويجب على الحلفاء جميعا القيام بالمزيد معا لمواجهة التهديد الروسي عبر أجزاء مختلفة من القطب الشمالي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر بريطانيا الرسوم الجمركية ترامب جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
بطائرة خاصة.. محمد إمام يسافر إلى ماليزيا لتصوير مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

بطائرة خاصة.. محمد إمام يسافر إلى ماليزيا لتصوير مسلسل "الكينج"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025