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3 إصابات جديدة بكورونا في قطر.. وارتفاع الحالات إلى 15

01:41 م الأحد 08 مارس 2020
3 إصابات جديدة بكورونا في قطر.. وارتفاع الحالات إلى 15

أرشيفية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أن المصابين من الوافدين.

وأشارت إلى أنه "تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم".

ولفتت إلى أن "مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة".

فيروس كورونا الدوحة قطر وزارة الصحة القطرية

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