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أردوغان يبلغ ميركل بأن اتفاق المهاجرين مع أوروبا فشل

08:16 م الجمعة 06 مارس 2020
أردوغان يبلغ ميركل بأن اتفاق المهاجرين مع أوروبا فشل

ميركل واردوغان

وكالات:

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأن اتفاق المهاجرين مع أوروبا فشل ويحتاج لتعديدل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

هذا، واشتعلت الأزمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إثر سماح أنقرة بتدفق اللاجئين إلى أوروبا، ما اندفع الآلاف نحو اليونان.

واستعانت قوات الأمن اليونانية بقنابل الغاز المسيل للدموع وبقوات مكافحة الشغب لمنع المهاجرين من اختراق الحواجز الحدودية ، في وقت نشرت فيه الحكومة اليونانية شريط فيديو، يبدو فيه ضابط شرطة تركي يلقي قنبلة غاز مسيل للدموع على شرطة الحدود اليونانية.

اتفاق المهاجرين تركيا أوروبا رجب طيب اردوغان أنجيلا ميركل

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