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السعودية تدين التفجير الإرهابي قرب السفارة الأمريكية في تونس

04:53 م الجمعة 06 مارس 2020
السعودية تدين التفجير الإرهابي قرب السفارة الأمريكية في تونس

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

الرياض - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجددت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقدمت العزاء والمواساة، لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وزارة الخارجية السعودية السعودية تونس الأرهاب

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