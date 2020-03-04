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بولندا: الرجل المصاب بكورونا حضر مهرجانا في ألمانيا

12:17 م الأربعاء 04 مارس 2020
بولندا: الرجل المصاب بكورونا حضر مهرجانا في ألمانيا

فيروس كورونا

وارسو- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل الذي تأكد أنه أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) حضر مهرجانا غرب ألمانيا، قبل عودته إلى بولندا عبر متن حافلة.

ولم تتوافر أي معلومات عن الموعد الذي عاد فيه الرجل من ألمانيا.

وكانت بولندا قد أعلنت عن أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا المتحور الجديد اليوم الأربعاء، مما ألقى الضوء على انتشار المرض في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من جهود مسؤولي الصحة لاحتوائه.

وقال وزير الصحة لوكاش شوموفسكي اليوم إن المريض يشعر أنه بصحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى بمنطقة زيلونا جورا غرب البلاد.

وكان المريض قد زار مؤخرا ألمانيا.

وتابع الوزير أن أسرة المريض والأشخاص الذين خالطهم الرجل يخضعون للحجر الصحي.

وبشكل إجمالي، يتم فرض حجر صحي حاليا على 500 شخص في بولندا، بينما يتلقى 68 شخصا، يُشتبه في إصابتهم بالفيروس العلاج في المستشفيات.

فيروس كورونا بولندا ألمانيا

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